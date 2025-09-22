新型コロナウイルスの流行で海外旅行ができなくなった2021年。売上の9割を担っていた海外ガイドブックが95%減──老舗旅行ガイドブック「地球の歩き方」は苦境に立たされた。しかし、『地球の歩き方ＪＯＪＯジョジョの奇妙な冒険』や『地球の歩き方ムー〜異世界の歩き方〜』といった異色コラボなど、これまでにない方向性の新タイトルを刊行すると、たちまち10万部超えのヒット作が生まれ、売り上げはV字回復を果たした。