手作業による高品質な製品の製造9月19日、メルセデス・ベンツ日本は特別仕様車『メルセデス・マイバッハS680エディションノーザンライツ』を、限定5台で発売開始した。納車は9月下旬以降を予定している。【画像】特別仕様車『メルセデス・マイバッハS680エディションノーザンライツ』と近年登場したマイバッハのSUVたち全125枚メルセデス・ベンツのハイエンドモデルを対象とするパーソナライゼーションプログラム『マヌファクト