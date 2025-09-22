◇プロ野球パ・リーグ 西武 8-2 楽天(21日、楽天モバイルパーク)西武・隅田知一郎投手が21日、キャリアハイとなる初の10勝目をあげました。敵地・楽天戦の先発マウンドにあがった隅田投手は、初回の先頭にヒットを浴びるも無失点の立ち上がり。直後に連打で先制するなど援護をもらうと、2回以降もランナーを背負いながら無失点の粘投を続けました。5点リードで迎えた5回には、村林一輝選手のタイムリーを浴び失点。さらに6回にも浅