読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」が２１日放送され、２０２３年、２４年と「Ｍ−１グランプリ」を連覇したお笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリ（３２）が出演。実家について語った。実家のルール、という話題で水を向けられたケムリは「実は僕、父親が大和証券の副会長をしておりまして…」と告白。上沼恵美子とともにＭＣを務める高田純次が「えっ？！」と驚くと、「それで子供の時から裕福な暮らしを…」と説明した