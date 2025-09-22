お笑いタレントの庄司智春が１９日付で自身のＳＮＳを更新。妻でタレントの藤本美貴を撮影した投稿が話題を呼んだ。「バスツアーの後ろの席の人がタイプだったので写真撮ってたらバレたけど笑ってくれたからＯＫだと思ってＩｎｓｔａｇｒａｍに無許可で載せてる」と投稿。素の姿からカメラに気づくまでの一連の様子を公開した。この投稿に「大好きが溢れてしまってますよ！」「旦那の投稿じゃなければやばいやつですね」