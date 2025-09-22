今年で開業１４０周年を迎えたＪＲ目黒駅。「目黒」の名前を冠しながら、なぜか駅の所在地は隣の東京都品川区にある。住民の反対運動、地形の問題――。その訳を探るべく取材を進めると、埋もれていた目黒の歴史が見えてきた。（石井恭平）ＪＲ目黒駅で山手線を降りて西口に出ると、歩道に立つ地図付きの案内板が目に入ってくる。目黒の歴史などを紹介する内容が書かれているが、肝心の駅の住所地は品川区上大崎だ。目黒区の境