幅広い層のゴルファーに向けて「こんなのあったらいいな」をカタチにしたオリジナルシャフトがついに完成＆発売！ "Wave"は、発案から完成まで３年かけて「全アマチュア向け」を実現したワッグルオリジナルシャフト。開発・制作の大テーマは「今までにない、こういうのがあったらいいね」。 クラブコーディネーター・鹿又芳典氏からアドバイスを受けながら仕上げたこのモデルの重量は40ｇ