ベルメゾンの人気インナー「Hotcott（ホットコット）®」シリーズに、肌のうるおいを追求した「シルク混ホットコット」が新登場。通常品※1と比べて約4倍の水分率を誇る新素材で、乾燥しがちな冬に寄り添います。さらに綿100%の「ふんわりコットン」シリーズも進化し、新たに「きこまぬコットン」として展開。おしゃれを楽しみながら心地よく過ごせる、秋冬に欠かせないアイテムが揃いました。 乾燥対策に