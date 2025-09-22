¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤¬¤­¤ç¤¦¹ð¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£´û¤Ë½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿5¿Í¤Ï¤­¤Î¤¦¤â»ë»¡¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢³ÆÃÏ¤Ç»Ù»ý¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤Ï¤­¤ç¤¦¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢Íè·î4Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖÅÞ°÷ÅêÉ¼¡×¤â´Þ¤á¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯·¿¡×¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¹ñ²ñµÄ°÷É¼295É¼¤ÈÅÞ°÷É¼295É¼¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ590É¼¤òÁè¤¤¤Þ¤¹¡£1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç²áÈ¾¿ô¤òÆÀ¤ë¸õÊä¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¾å°Ì2¿Í¤Ë¤è¤ë·èÁªÅêÉ¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÁíºÛÁª¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤ò¤·¤Æ