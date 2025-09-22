FJ1100から連綿と続くヤマハのスポーツ・ツアラーファンに応える歴史が築いた充実の完成度！ ヤマハにはツーリングスポーツ専用のエンジンとフレームで構成したカテゴリーがあって、1984年のFJ1100がそのルーツ。高速ツーリングを前提としても、スーパースポーツ系のエンジンではなくひと世代前のXS1100がベースで、刺激を少なくトルクが逞しい特性