共同通信社で長年記者として記事を作ってきた斉藤友彦氏。現在は社が配信するWEB媒体「47NEWS」の部長を務める。ネット記事で読まれる記事と新聞記事の違いに気づいた斉藤氏は、若者たちがどんな情報に接しているのかフィールドワークを行う。そこでわかったのは新聞記事は若者にとっては読みにくいということ。バズる記事に必要な五つの要素書籍『新聞記者がネット記事をバズらせるために考えたこと』より一部を抜粋