＜ウォルマートNWアーカンソー選手権最終日◇21日◇ピナクルCC（アーカンソー州）◇6438ヤード・パー71＞幻の首位となってしまった。米国女子ツアーでは自身初の首位発進を決めた勝みなみだったが、悪天候のため競技不成立となった。〈写真〉ボールが曲がらなくなる勝みなみが実践する“オタ芸シャドー”とは「しょうがない。雨の状況を見たときに“もしかしたら”という心の準備はできていた。大会側がきちんと話し合って決め