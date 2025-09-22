＜日本シニアオープン最終日◇21日◇相模原ゴルフクラブ（神奈川県）◇6997ヤード・パー72＞日本ゴルフ協会（JGA）ゴルフ振興推進本部・ゴルフと健康部会が2023年から行っている企画『ゴルフ健康週間』。今年は9月15〜21日の7日間での開催となり、その期間内に行われた国内シニアメジャー「日本シニアオープン」で『ゴルフで健康寿命をのばそう！ プロジェクト in 相模原ゴルフクラブ』というテーマで、ゴルフと健康に関するさま