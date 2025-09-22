あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……水瓶座なんとなく感じたことが、不思議と的中する日。相手の気持ちに寄り添いやすく、その直感をもとに声をかけると、相手の心にすっと届くはず。遠慮せず、思いやりを込めた言葉で関わることで、愛情がぐっと近づいていきます。★第2位……双子座人と関わることで、あなた