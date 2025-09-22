アイドルグループ・timeleszが出演する『timeleszファミリア』(毎週月曜24:29〜)が10月6日にスタートする前日の5日(22:30〜)に、スペシャルが放送される。『timeleszファミリア』5日のスペシャルで放送されるのは、「timeleszのイチカバチカ」。timeleszの8人が、3つの「イチカバチカ」な“超ギリギリチャレンジ”に挑む。1つ目は、高く宙を舞う「パン食いジャンプ」に菊池風磨、寺西拓人、篠塚大輝が絶叫しながら挑戦。2つ目は、