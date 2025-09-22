【モデルプレス＝2025/09/22】女優の沢口靖子が主演を務める10月6日スタートの月9ドラマ「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜」（毎週月曜21時〜※初回15分拡大）。ポスタービジュアル、および第1話の場面写真が解禁された。【写真】横山裕「絶対零度」最新ビジュアル◆「絶対零度」ポスタービジュアル完成現代社会における多くの犯罪に関与しているのは、私たちの身近にある“情報”。パソコンやスマートフォンを通じて発信されるそれ