¥é¥È¥Ó¥¢Ãæ¶äÁíºÛ¤µ¤é¤Ê¤ëÍø²¼¤²É¬Í×¤«¤Ï¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë ¥é¥È¥Ó¥¢Ãæ¶ä¤Î¥«¥¶ー¥¯¥¹ÁíºÛ¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÍø²¼¤²¤¬É¬Í×¤«¤É¤¦¤«¤Ï¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ Íø²¼¤²¤òµÞ¤°É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡¢Ëè²ó¤Î²ñ¹ç¤ÇÈô¤Ó¤Ä¤¯¤Ù¤­¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Åö¤¿¤ê³°¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤Ó¤Ë¶âÍø¤òÊÑ¹¹¤¹¤Ù¤­¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£É¬Í×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¶âÍø¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ï2%¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¸«ÄÌ¤·¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤ËÉÔ³Î¼Â¤Ç