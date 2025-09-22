この漫画は書籍『発達障害、認められない親わが子の正解がわからない』（著者：ネコ山）の内容から一部を掲載しています（全14話）。 ■これまでのあらすじ1歳で歩き始めた息子シュウは、保育園のお部屋遊びを激しく嫌がり、子育て支援のイベントでも室内に入ろうとせず、外へと駆け出してしまうのでした。さくらが制止しても、振り切って走り回るようになり、激しいかんしゃく期の始まりでした。当時、さくらは第二子を妊娠中で