2025年3月にNHKを退局した中川安奈アナウンサーが21日のABEMA的ニュースショーに出演し、グラビアSHOTを披露した。【映像】中川アナのグラビアショット（複数カット）中川アナといえば、3歳から4年間をフィンランドで、10歳から4年間をプエルトリコで過ごし、2016年NHKに入局。“NHKの峰不二子”と呼ばれ、人気アナウンサーになり、サンデースポーツを担当した後、2025年3月にNHKを退局し、その後幅広く活躍。最近では『週刊プ