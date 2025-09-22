トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は中国系動画投稿アプリ「TikTok（ティックトック）」の米国事業買収交渉に、巨大なメディア企業グループを築いて「メディア王」と呼ばれるルパート・マードック氏の長男ラクラン氏が関わっていると明らかにした。21日放映のFOXニュースのインタビューで語った。トランプ氏は、米IT大手オラクルのラリー・エリソン会長、米IT大手デル・テクノロジーズの