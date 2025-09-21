足がつる症状の対処法とは？メディカルドック監修医が解説します。気になる症状は迷わず病院を受診してください。 ※この記事はメディカルドックにて『「足がつる」原因はご存知ですか？治し方・病気も医師が徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：柏木 悠吾（医師） 宮崎大学医学部卒業。宮崎県立宮崎病院、宮崎大学附属病院で研修。地元地域に貢献すべく、2022年より橘病院