「最近、テレビの音が大きいと言われる」「会話の聞き取りにくさを感じる」そんな変化は、加齢によって起こる難聴のサインかもしれません。耳は音を鼓膜から内耳、そして脳へと伝える精密な仕組みで働いていますが、年齢とともにその機能は少しずつ低下していきます。今回は、加齢に伴う難聴の種類や原因について丹羽先生に伺いました。 監修医師：丹羽 克樹（狭山ヶ丘耳鼻咽喉科・アレルギー科） 2005年3月防衛医科大