2025年9月12日、長崎・ハウステンボス内に、“絵本没入型”の新たなアトラクション「Miffy’s Dream Storybook(ミッフィーのドリームストーリーブック)」と、絶景ライドアトラクション「AIR CRUISE the RIDE (エアクルーズ・ザ・ライド)」が、同時グランドオープン！今回は、それら新アトラクションの内容と、オープニングセレモニーの様子をレポートする。【写真】“ブルーナ”カラーがあしらわれたカラフルな建物。「ミッフィー