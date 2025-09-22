仏RFIの中国語版サイトは18日、中国での買い物について「顔認証決済に続き、掌紋での支払いも可能になりつつある」とする記事を掲載した。記事はまず、世界第2の経済大国である中国では、過去10年間で現金決済がほぼ淘汰され、路上で通行人にお金を無心する人でさえ二次元コードを使用し、今や民衆は掌紋認証で買い物できるようになっていると伝えた。記事によると、掌紋認証による決済は何十万人もの中国人にとって日常的な習慣と