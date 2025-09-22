お笑いコンビ「千鳥」の大悟（45）が21日に放送されたABEMA「チャンスの時間」に出演。夏休みで韓国を訪れた際に驚いたことを明かした。冒頭、ノブが夏休みで韓国に旅行に行ったことを明かし「3日間フルでカジノ」と振り返った。これに大悟も「ワシも夏休みやからな。ワシも韓国に行ったってなったら絶対にカジノ行くやん」とし「だから、あんまり韓国に行くってことを言わずに。こっそり」とノブには知らせず韓国に行ってい