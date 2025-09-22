多重債務者の借金減額を図る「債務整理」を巡り、不適切な対応が行われているとして、貸し手の消費者金融大手４社が連名で、弁護士と司法書士の全国団体に改善を求める意見書を提出していたことがわかった。大幅減額を期待させる広告で集客し、直接面談しないケースがあると指摘しており、両団体は対策に乗り出した。（林信登）自己破産検討せず債務整理には、貸し手と交渉する「任意整理」、裁判所の決定で返済が免除される「