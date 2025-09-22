◇ベルリンマラソン2025(21日、ベルリン)ベルリンマラソン2025が21日に行われ、パリオリンピック6位の赤粼暁選手(九電工)が2時間06分15秒でロサンゼルスオリンピック日本代表選考レースであるMGC(マラソングランドチャンピオンシップ)に出場資格を得ました。赤粼選手は自己ベストの2時間07分32を大幅更新。後半、海外勢を追い上げ2位でフィニッシュし、MGC参加標準記録2時間06分30秒を突破しました。この結果には、6月