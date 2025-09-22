プロ野球パ・リーグは21日、各地で3試合が行われました。3位オリックスは首位ソフトバンクと対戦。2回に頓宮裕真選手のソロHRで先制すると、5回は紅林弘太郎選手のソロで追加点をあげました。投げては今季2試合目の先発となった佐藤一磨投手が5回無失点と試合を作り、今季初勝利をマークしました。対するソフトバンクは4連戦を2連敗スタートとなっています。2位日ハムは6位ロッテと対戦しました。初回に水谷瞬選手の先制2ランが生