お笑いタレント有吉弘行（51）が21日放送のJFN系ラジオ番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に生出演。3人組女性ユニットPerfumeのが年内での活動休止を発表したことに触れた。有吉は冒頭で、世界陸上からの卒業を表明していた俳優織田裕二（57）の話題に言及。続けて「Perfumeさんがね、ちょっと活動休止ということで」と切り出した。有吉は「広島ですから。広島出身のスーパースターということで、広島出身の