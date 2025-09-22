SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。カポル（@kaporu_）さんの投稿が話題になっています。（アカウント名に含まれる環境依存文字・絵文字は反映されない場合もあります）桃太郎4コマ「実は鬼の子なのでは？」という噂が立ってしまった桃太郎。真偽を確かめるため、DNA検査に出してみると……なんと、『人』でも『鬼』でもなく、『桃』だったことが発覚！（笑）世の中には知らないほうが良いこともあるとい