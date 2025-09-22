全国的にコメ不足や価格高騰が話題になる中、農家の高齢化や担い手不足が課題として浮き彫りになっています。兵庫県姫路市の夢前町でも同じ状況に直面しており、その中で新しい形の農業を模索しているそう。有限会社夢前夢工房代表の衣笠愛之さんに話を聞きました。写真中央：有限会社夢前夢工房代表の衣笠愛之さん左：パーソナリティの清元秀泰姫路市長右：ナビゲーターの洲崎春花☆☆☆☆「農業に関心を持つようになった