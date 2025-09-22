トリンドル玲奈が主演するドラマ『レプリカ元妻の復讐』（テレビ東京系）の最終回が今夜放送。最終回となる第12話で、すみれ（トリンドル玲奈）は、ミライ（千賀健永）の制止を振り切り、ついに花梨（宮本茉由）との最終対決に臨む。【写真】ついに花梨（宮本茉由）と最終対決！本作は、原作・タナカトモ、作画・ひらいはっちによる同名漫画を実写化。子どもの頃から自分を虐め続け、さらには夫も奪った因縁の相手への復讐を