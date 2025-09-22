俳優の沢口靖子が主演を務める、10月放送スタートの月9ドラマ『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』（毎週月曜後9：00〜）のポスタービジュアルが完成。さらに、場面写真も初解禁となった。【場面写真】新たな犯罪に挑む！スーツ姿の沢口靖子＆横山裕現代社会における多くの犯罪に関与しているのは、私たちの身近にある“情報”。パソコンやスマートフォンを通じて発信されるそれらは、時に犯罪の情報源や通信手段として悪用され