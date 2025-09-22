序盤から緊張を強いられる。夕食をともにする5人の内「二重スパイ」は誰なのか。セリフの端々に耳をそばだて、表情の変化から目が離せない。「セックスと嘘とビデオテープ」（89年）を皮切りに、多様なジャンルの作品を独特な「仕掛け」で魅せてきたスティーヴン・ソダーバーグ監督が、英国の情報機関（国歌サイバー・セキュリティー・センター＝NCSC）を舞台に謎解きを展開する。「ブラックバッグ」（26日公開）には全編ヒリヒリ