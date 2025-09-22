青春は、どれだけ無駄に思えても誰の中にも残り続ける――。漫画『ぷらせぼくらぶ』に収録された短編『窓辺の幽霊』が、Xに転載されて9500を超えるいいねを集めた。 【漫画】『ぷらせぼくらぶ』を読む かつての同級生との記憶に揺さぶられる物語を描いたのは、漫画家の奥田亜紀子さん（@akikookuda6）。「現実を描きながらも、どこか浮遊感を入れたい」と語る彼女に、本作の着想や創作へのまなざしを聞いた。（小