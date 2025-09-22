2024年1月から始まった新NISAだが、毎月分配型の金融商品は除外されてしまった。では。新NISAを使った「見立て月給生活」は不可能なのか？定年後に“虎の子”の2000万円で投資信託を購入し、夢の分配金生活を実現させた著者が、新NISAの成果を公開する。※本稿は、梅森浩一『年金だけでは足りない人のための分配金生活』（光文社）の一部を抜粋・編集したものです。「死ぬ前にお金を使い果たす恐怖」に人は勝てないビル・パー