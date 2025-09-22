きょう２２日（月曜日）は、移動性高気圧が日本海へと進み、日本列島はこの高気圧に広く覆われる見込みです。北日本と東日本は夜まで天気の崩れはなく、よく晴れるでしょう。西日本もおおむね晴れますが、九州は午後になると雲が広がりやすく、夜は雨の降る所がありそうです。大陸の乾いた空気をもった高気圧なので、晴れる所では空気の乾燥が進みそうです。最高気温は、東海から西の地域では３０度以上の真夏日の所があるでしょう