µÜºê¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢21Æü¿¼Ìë¡¢Æ±¸©¿·ÉÙÄ®¤Î½»Âð¤Ç¡¢ÃË¤¬½»¿Í¤Î30Âå½÷À­¤ÎÊ¢Éô¤Ê¤É¤ò¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç»É¤·¤¿¡£ÃË¤ÏÃÎ¿Í¤Ç¡¢¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¡£½÷À­¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸©·Ù¤Ï»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£