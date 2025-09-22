歌手松山千春（69）が21日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。同日が誕生日だった、好きな歌手を明かした。松山は放送日に誕生日を迎える著名人を祝福するケースが多い。「9月21日、今日が誕生日という方もたくさんいらっしゃると思いますが、私の知り合いというか、好きな歌い手で、福田こうへいさんという方がおります」と切り出すと「これは、民謡の方をずっと歌っている方でありますけどね、1976年