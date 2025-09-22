私達の目には見えませんが、空気中には多くの微生物が飛び交っています。こうした空気中に存在する微生物「大気微生物」は人類にとって最も身近な微生物であり、私達の健康にも少なからず影響を与えています。さらに、近年の研究では地球の気候、物質循環、そして生命の誕生と進化にまで大気微生物が貢献している可能性が明らかになってきました。そんな「見えざる小さな巨人」、大気微生物とは一体どんな生き物なのでしょうか？