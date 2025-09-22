マインツの佐野海舟が９月20日、ブンデスリーガで初ゴール＆初アシストを記録した。アウクスブルクとの第４節で、佐野は14分に左足でミドルシュートを叩きこんで先制点を奪取。さらにチームが２点リードとしながらも退場者を出し、数的不利にあった60分には、３点目を演出した。自陣でボールを奪うと、そのまま前線まで攻め上がり、パウエル・ネーベルのゴールをお膳立て。チームの４−１での勝利に大きく貢献している。2024