俳優のオダギリジョー（49）が21日に放送された日本テレビ「有名人が惚れた爆笑ネタホレネタ」（後10・30）にVTR出演。演技力を絶賛するお笑いコンビを明かした。同番組はお笑い好きないろんなジャンルの有名人が「面白い！」とリアルに惚れた芸人を推薦し、オススメされた芸人の爆笑ネタを堪能するネタ番組となっている。推薦人として登場したオダギリは「惚れた」お笑いコンビについて「ネタが無理がないというか。“笑