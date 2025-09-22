「極楽とんぼ」の加藤浩次（56）が20日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」に出演。これまでに買った一番高額な美術品を明かした。リスナーからの質問で、どのタイミングで芸術に興味を持ったのか？と聞かれた加藤は「そんな詳しくないですけどね。好きなものは好きって感じで。高校の時に美術専攻でしたからね。その頃から、好きなものは好きで見ていましたよ。皆に話せるほどではないです。大して知らないですよ