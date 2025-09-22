【U18日清食品トップリーグ2025女子】京都精華学園高等学校 72ー59 日本航空高等学校 北海道（9月20日／豊田合成記念体育館 ENTRIO）【映像】世界注目の2年生女子PG、アリーナ沸騰の高速ドライブ京都精華学園高等学校（京都府）の吉田ひかりが、頭脳プレーを見せた。直前に放った3ポイントシュートを“おとり”にした高速ドライブにアリーナが大歓声に包まれている。9月20日にU18日清食品トップリーグ2025が行われ、京都精華