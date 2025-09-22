地震の爪痕がある能登半島を襲った記録的な豪雨から１年となった２１日、被災地は鎮魂の祈りに包まれた。残された人たちは喪失感を抱えながら、少しずつ前を向こうとしている。「気持ちに節目はない。さみしさは深くなるばかりだよ」。石川県輪島市の自宅が流され、中学３年だった喜三翼音（きそはのん）さん（当時１４歳）を亡くした父・鷹也さん（４３）がそうつぶやいた。輪島塗の箸を作るようになり、漆器を扱う朝市で各地