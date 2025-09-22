幻冬舎の編集者、箕輪厚介氏との不倫疑惑を報じられ、謝罪した人気ユーチューバーでインフルエンサーのいけちゃん（28）が22日までにインスタグラムを更新。28歳になったと報告した。いけちゃんは9月20日に28歳の誕生日を迎えた。「28歳になりました！！！！記念に素敵な写真を撮っていただきました」とつづり、グラビア写真をアップ。オレンジ色の透け感のあるレースに青色のスカートを合わせ、アンニュイな表情を浮かべていた