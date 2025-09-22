◆米大リーグドジャース―ジャイアンツ（２１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２１日（日本時間２２日）、本拠地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。レギュラーシーズンでは今季ドジャースタジアム最終戦で、６回先頭の第３打席はバットを折りながらも右前打を放った。今季最長の連続試合出塁を「２６」に伸ばした。ジャイアンツ先発のマクドナルドは