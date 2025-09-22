今週注目される26日の米PCE価格指数と同じ26日の朝8時半に日本の物価統計も発表されます。9月東京都区部消費者物価指数（東京CPI）です。 全国消費者物価指数の先行指標として注目される指標です。前回8月はほぼ予想通りとはいえ7月から伸びが鈍化。生鮮を除いたコア前年比は7月の+2.9%から+2.5%となりました。これを受けて9月19日に発表された8月の全国消費者物価指数も生鮮除くコア前年比が7月の+3.1%から+2.7%まで鈍化し