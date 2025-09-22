¿Íµ¤¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤â¤¤¤è¤¤¤èÂçµÍ¤á¡£¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤¬À¤¤ÎÃæ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¡¢¡Ö¹ñÌ±Åª¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ëÄ°Î¨¤â¤µ¤é¤Ë¹¥Ä´¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡ª¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¡Ä¡×ÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¡È¶Ã¤­¤Î¾ì½ê¡É¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤·¤«¤·¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ì¾Á°¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤«¼Â¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Âç¿Í¤Ï°Õ³°