µ¤·Ú¤ËÅÐ¤ì¤ë»³=Äã»³¤Ë¤Ï¿´Æ°¤«¤µ¤ì¤ëÌ¥ÎÏ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£ ±Ç²è¡Ö¥­¥ó¥°¥À¥à Âç¾­·³¤Îµ¢´Ô¡×¤ÇÍ¦ÌÔ¤Ê¾­·³¡ÖÌØÉð¡×Ìò¤ò±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥¡¦Ê¿»³Í´²ð¤µ¤ó¤¬º£²óÅÐ¤Ã¤¿»³¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©¤¿¤Ä¤Î»Ô¤ÎÄáÓÜ»³¡£263m¤È¼êº¢¤ÊÉ¸¹â¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÚ¤êÎ©¤Ã¤¿´äÊÉ¤äÎÇÀþ¤Ê¤É¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ËÉÙ¤ó¤À»³Æ»¤¬Â³¤­¡¢»³Äº¤«¤é¤ÏÏ¼¤ÎÍ¬ÊÝÀî¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÎ®¤ì¤ëÀè¤ÎÀ¥¸ÍÆâ³¤¤Þ¤Ç¸«ÅÏ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¥Ï¥¤¥«ー¤Ë¿Íµ¤¤Î»³¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ ©️¥¹¥«¥¤A